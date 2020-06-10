Рерайт статей о коронавирусе

Нужно сделать рерайт последних новостей о коронавирусе для наполнения сайта.

"Продающие" тексты не нужны, надо чтобы легко и интересно читалось, и уникальность не менее 90%

Материала полно.

Пишите цену за 1000 знаков и сколько можете писать в день