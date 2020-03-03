Нужно сделать рерайт последних новостей о коронавирусе для наполнения сайта. "Продающие" тексты не нужны, надо чтобы легко и интересно читалось, и уникальность не менее 90% Материала полно. Пишите цену за 1000 знаков и сколько можете писать в день
Нужен рерайт 20 обзоров фильмов, можно без опыта, главное грамотность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайт 20 обзоров фильмов по 3000 знаков без пробелов. Исходники есть.
Оплата: 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов в зависимости от уровня Вашей грамотности и скорости работы.
Опыт неважен, главное умение излагать мысли в грамотном виде. ВАЖНО: даже если у Вас огромный опыт и стаж работы, но Вы очень болезненно реагируете на замечания к текстам, то НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ на данный проект.
Если же Вы адекватно реагируете на замечания и готовы учиться, то оставляйте свои отклики. Другие цены предлагать НЕ НУЖНО.
Рассмотрю варианты и выберу исполнителя для данного задания.
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