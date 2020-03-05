Рерайтинг с одним исходником [продающий лендинг]

Задача: выполнить уникальный и грамотный рерайтинг текста лендинга: https://vk.cc/aqU4hB

Тема: Услуга профилирования личности для предпринимателей. (Ц.А. в доп. описании)

Требования к исполнителю: КПД более 95%. Невыполненных работ менее 5%. Автор должен разбираться в теме статьи.

Требования к контенту и уникальности: работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.

Текст должен содержать заданное количество ключевых слов. Ключевые слова могу быть указаны в параметрах и описании заказа.

- ключевое слово не должно начинать или заканчивать предложение;

- если ключевое слов одно, то желательно вписать его в первой половине текста, если ключей несколько - равномерно распределить их по тексту;

- ключевые слова нельзя склонять или разбавлять.

Уникальность работы – не менее 95% по онлайн-проверке Адвего.

Дополнительная информация:

Нынешняя версия лендинга: https://vk.cc/aqV7Dr

Текст который надо переписать: https://vk.cc/aqU4hB

Последовательность работы с клиентом:

1. Запись на и проведение бесплатной вводной консультации (Разбор где клиент сейчас, куда он желает прийти и как наша совместная работа поможет на этом пути.

2. Проведения первой встречи (интервью + типирование)

3. Формирование документа профиля личности

4. Проведение индивидуального чтения и разбора профиля

5. Разбор возможностей шагов дальнейшего развития

Цель лендинга, чтобы клиент заинтересовался расшифровкой личности и записался на бесплатную вводную консультацию.

Ц.А. :

Предприниматели возрастом 25 - 45 лет.

У них уже есть бизнес, который приносит им деньги. Для них важно найти как они выйдут на новый уровень дохода. Они активно занимаются саморазвитием, ходят на тренинги, участвуют в разных программах и являются членами хотя бы одного предпринимательского сообщества.

Их Потребности: Узнать свое предназначение, свои таланты и слабые стороны. Они очень хотят через свое саморазвитие заработать больше денег. Они убеждены, что через саморазвитие они смогут больше зарабатывать.

Они по максимуму стараются заниматься развитием, но пока они еще в поиске того, что поможет им выйти на новый уровень.

Если есть доп. вопросы пишите.