Рерайтинг с одним исходником [продающий лендинг]

Нужно сделать рерайт последних новостей о коронавирусе для наполнения сайта. "Продающие" тексты не нужны, надо чтобы легко и интересно читалось, и уникальность не менее 90% Материала полно. Пишите цену за 1000 знаков и сколько можете писать в день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: выполнить уникальный и грамотный рерайтинг текста лендинга: https://vk.cc/aqU4hB
Тема: Услуга профилирования личности для предпринимателей. (Ц.А. в доп. описании)
Требования к исполнителю: КПД более 95%. Невыполненных работ менее 5%. Автор должен разбираться в теме статьи.
Требования к контенту и уникальности: работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок.
Текст должен содержать заданное количество ключевых слов. Ключевые слова могу быть указаны в параметрах и описании заказа.
- ключевое слово не должно начинать или заканчивать предложение;
- если ключевое слов одно, то желательно вписать его в первой половине текста, если ключей несколько - равномерно распределить их по тексту;
- ключевые слова нельзя склонять или разбавлять.
Уникальность работы – не менее 95% по онлайн-проверке Адвего.
Дополнительная информация:
Нынешняя версия лендинга: https://vk.cc/aqV7Dr
Текст который надо переписать: https://vk.cc/aqU4hB
Последовательность работы с клиентом:
1. Запись на и проведение бесплатной вводной консультации (Разбор где клиент сейчас, куда он желает прийти и как наша совместная работа поможет на этом пути.
2. Проведения первой встречи (интервью + типирование)
3. Формирование документа профиля личности
4. Проведение индивидуального чтения и разбора профиля
5. Разбор возможностей шагов дальнейшего развития
Цель лендинга, чтобы клиент заинтересовался расшифровкой личности и записался на бесплатную вводную консультацию.
Ц.А. :
Предприниматели возрастом 25 - 45 лет.
У них уже есть бизнес, который приносит им деньги. Для них важно найти как они выйдут на новый уровень дохода. Они активно занимаются саморазвитием, ходят на тренинги, участвуют в разных программах и являются членами хотя бы одного предпринимательского сообщества.
Их Потребности: Узнать свое предназначение, свои таланты и слабые стороны. Они очень хотят через свое саморазвитие заработать больше денег. Они убеждены, что через саморазвитие они смогут больше зарабатывать.
Они по максимуму стараются заниматься развитием, но пока они еще в поиске того, что поможет им выйти на новый уровень.
Если есть доп. вопросы пишите.
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