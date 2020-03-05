Рерайт объявления для Авито и Юлы + принять звонок

$5
РерайтингЗакрыт12 заявок429 просмотров
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Доброго времени суток уважаемые рерайтеры и копирайтеры.

Нужно сделать рерайт объявления для Авито и Юлы, разместить на своём аккунте + принять звонок от клиента.

4 года назад
kernelxx
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад