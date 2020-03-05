Рерайт объявления для Авито и Юлы + принять звонок

Нужно сделать рерайт последних новостей о коронавирусе для наполнения сайта. "Продающие" тексты не нужны, надо чтобы легко и интересно читалось, и уникальность не менее 90% Материала полно. Пишите цену за 1000 знаков и сколько можете писать в день
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Доброго времени суток уважаемые рерайтеры и копирайтеры.
Нужно сделать рерайт объявления для Авито и Юлы, разместить на своём аккунте + принять звонок от клиента.
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