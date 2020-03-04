Рерайтинг новостной тематики

РерайтингЗакрыт7 заявок323 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен копирайт/рерайт нескольких статей + 20 новостных заметок.

Оплата 15 грн / 1000 сбп.

Примерный объем  - минимум 5 -10 тыс сбп

Начать нужно сегодня.

Если у вас нету портфолио - пришлите один из своих текстов общей тематики (не развлекательная), желательно новости.

Так же сразу пишите тг / скайп для связи, по возможности.

Спасибо.

4 года назад
demin_ch
Алексей 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов