Автоматический рерайт около 30000 описаний товаров

Эксель файл в котором 30000 описаний товаров разного объема. Нужно не меняя очередности ячеек с описаниями сделать рерайт, чтобы они не обнаруживались как плагиат.

Вручную такой объем работы пока финансово осилить невозможно, поэтому хотелось бы сделать автоматизированный рерайт (понятно, что качество текста будет хуже) с последующей проверкой уникальности.