Автоматический рерайт около 30000 описаний товаров

Нужно сделать рерайт последних новостей о коронавирусе для наполнения сайта. "Продающие" тексты не нужны, надо чтобы легко и интересно читалось, и уникальность не менее 90% Материала полно. Пишите цену за 1000 знаков и сколько можете писать в день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Эксель файл в котором 30000 описаний товаров разного объема. Нужно не меняя очередности ячеек с описаниями сделать рерайт, чтобы они не обнаруживались как плагиат.
Вручную такой объем работы пока финансово осилить невозможно, поэтому хотелось бы сделать автоматизированный рерайт (понятно, что качество текста будет хуже) с последующей проверкой уникальности.
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