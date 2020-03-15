Описание лекарственного препарата

РерайтингЗавершен4 заявки202 просмотра
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Необходимо сделать описание лекарственного препарата Hepasky

Структура статьи:

- О препарате (тут небольшая история появления, направленность действия, инфо о производителе и тд)

- Состав и форма выпуска

- Клинические исследования

- Способ применения и дозы

- Показания и противопоказания

- Побочные эффекты и последствия передозировки

- Условия хранения

Примеры описаний:

https://stop-gepatity.ru/#!/tproduct/135706744-1516274394966

https://natco24.com/sofokast-plus/

https://natco24.com/sovihep-d/

https://natco24.com/velakast/

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Необходимо в тексте использовать ключи из ЯндексВордстата 

https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=Hepasky

4 года назад
alexonion
Алекс 
22 годаВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
lulacebab
Юлия 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
36 отзывов(-1)
4 года назад
$16
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую
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