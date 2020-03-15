Нужно сделать рерайт 50 текстов на английском. Если сработаемся, то будет большой заказ еще на 950 текстов.
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Необходимо сделать описание лекарственного препарата Hepasky
Структура статьи:
- О препарате (тут небольшая история появления, направленность действия, инфо о производителе и тд)
- Состав и форма выпуска
- Клинические исследования
- Способ применения и дозы
- Показания и противопоказания
- Побочные эффекты и последствия передозировки
- Условия хранения
Примеры описаний:
https://stop-gepatity.ru/#!/tproduct/135706744-1516274394966
https://natco24.com/sofokast-plus/
https://natco24.com/sovihep-d/
Уникальность текста выше 95%
10-13к символов
Оплата 120 рублей за 1к без пробелов
Необходимо в тексте использовать ключи из ЯндексВордстата
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