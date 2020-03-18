Рерайт статьи

Ищется рерайтер для единоразовой работы, который самостоятельно найдет новости (30 новостей, в хронологическом порядке - от сегодняшней даты и назад во времени, условно говоря) на русском и украинском языках в российских и украинских источниках, [u]по определенной тематике[/u], перепишет ...