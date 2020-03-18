Рерайт статьи

$1
РерайтингЗавершен8 заявок233 просмотра
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Уникальность не ниже 80%

Заспамленность не выше 50%

Вода не выше 15%

Орфография не более 15 ошибок

4 года назад
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
AvtorTekstoff
Дмитрий 
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$11
2 дня
WMZ
Мне очень нравиться работать с Дмитрием. Уникальность 100% ,смысл статей сохранён, логичен, понятен. Всё быстро, работаем дальше!
С Ольгой приятно работать. Четкое ТЗ и никаких подводных камней. Работа интересная, а проверка заданий быстрая! Рекомендую всем к сотрудничеству.
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