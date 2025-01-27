Рерайт

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Требуется качественный рерайт (нейросейти не подойдут, уникальность 95%) -  уникализация описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинских языках. Обязательна уникальность описательной части - и максимальная уникализация части характеристик.

Необходимо понимание тематики электронных устройств (безопасность) дабы избежать смысловых ошибок при описании.

Желателен опыт работы с описанием электроники, в направлении безопасность.

Объем большой. На первых этапах нужно сделать пару сотен текстов по пару тысяч символов. Затем возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

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3 месяца назад
smash777
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