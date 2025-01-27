Требуется рерайтинг описания серий фильма от третьего лица. Каждое описание должно содержать не менее 400 символов без пробелов и оформляться в Word файле. Необходимо избегать указания названия сериала и мнений автора, а также перечисления актеров. Описание каждой серии должно быть отдельным, без верхних кавычек, с датами в числовом формате. Проверка текста осуществляется через text.ru.
Рерайт
Требуется качественный рерайт (нейросейти не подойдут, уникальность 95%) - уникализация описаний товаров для интернет-магазина электроники на русском и украинских языках. Обязательна уникальность описательной части - и максимальная уникализация части характеристик.
Необходимо понимание тематики электронных устройств (безопасность) дабы избежать смысловых ошибок при описании.
Желателен опыт работы с описанием электроники, в направлении безопасность.
Объем большой. На первых этапах нужно сделать пару сотен текстов по пару тысяч символов. Затем возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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