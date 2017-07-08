Рерайтинг с источника

Нужно отрерайтить 6500, с уникальностью 100% по text.ru. Подзаголовки, маркированные списки - обязательно. Текст должен быть написан грамотным, взрослым языком, без "воды", вводных фраз и недостоверной информации.

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