Написать 7 небольших текстов на тему Электробайки до завтра!

РерайтингЗакрыт4 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо написать 7 небольших текстов размером 2300- 2500 тыс. символов без проблелов на такие темы:

1. Электробайки для взрослых

2. Электробайки для детей

3. Электробайки для малышей

4. Электробайки для города

5. Электробайки для малышей

6. Электробайки Off ROAD

7. Электробайки Экстрим

Нужно, чтобы завтра до 15.00 тексты уже были сданы. Работа легкая.

Пишите свои сроки и стоимость всей работы в личку. Оплата возможна только на банковскую карту Украины, поэтому стоимость тоже пишите в гривне.

6 лет назад
TaniaRadchenko
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт

    Нужно отрерайтить 4 статьи по 500-550 слов. Тема здоровье, эмоции Пожалуйста укажите сколько времени нужно для выполнения задачи

    Рерайтинг28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт, финансы, банки.

    Добрый день нужен рерайт, тематика - банки 8 материалов - "истории украинских банков" OTP, Приват и т.п. 1 материал - общий текст о банках. Всего - 15 000 знаков, исходники предоставлю исполнителю, язык - русский. От вас нужен срок ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт англоязычных статей - финансовая тематика.

    Приветствую! Задача - рерайт статей с американского финансового блога. Тематика - биткоин, финансы, криптовалюты, трейдинг и т.д. В приложении файл со списком статей.  Оплата поэтапная.  Требования - максимальная читаемость и положительный результат на плагиат тестере. В остальном с ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по наполнению сайта контентом

    Всем доброго дня! Есть сайт на Wordpress: http://nr-portal.ru/. Этот сайт "заточен" под социальную сеть Facebook. Необходимо искать и публиковать статьи на этот сайт. Существует несколько видов статей, публикуемых на подобных сайтах: 1. Обычная текстовая статья (копирайт, рерайт, копипаст). ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать готовые тексты,добавить уникальности

    Нужно переделать 4 статьи,оставив нужную информацию,но добавив оригинальности,чтоб не было перекликания с другим сайтом с этим сайтом не должно быть перекликаний http://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--80aaaxacffdnq2u.xn--p1ai/

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад