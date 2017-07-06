Написать 7 небольших текстов на тему Электробайки до завтра!

Есть текст, вам его нужно переписать, чтобы уникальность его была 100% по text.ru Должно быть не меньше 2000 символов. Цена = 40 рублей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо написать 7 небольших текстов размером 2300- 2500 тыс. символов без проблелов на такие темы:
1. Электробайки для взрослых
2. Электробайки для детей
3. Электробайки для малышей
4. Электробайки для города
5. Электробайки для малышей
6. Электробайки Off ROAD
7. Электробайки Экстрим
Нужно, чтобы завтра до 15.00 тексты уже были сданы. Работа легкая.
Пишите свои сроки и стоимость всей работы в личку. Оплата возможна только на банковскую карту Украины, поэтому стоимость тоже пишите в гривне.
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