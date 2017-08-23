30 новостей по тематие ВКонтакте

$25
РерайтингЗавершен5 заявок247 просмотров
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Нужно написать (рерайт) 30 новостей по тематике ВКонтакте

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  • Объем новости ~1000 символов без пробелов
  • Оценка по главреду 8+
  • Уникальность по тект.ру 90%+
  • Картинка
Срок: 2 дня

Цена: 1500руб

6 лет назад
bigconcept
Степан 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$25
2 дня
Все окей
Все очень быстро и классно!
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