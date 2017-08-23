30 новостей по тематие ВКонтакте

Нужно сделать рерайт большой статьи вот источник: http://gidfundament.ru/svajnyj/svajno-vintovoj-svoimi-rukami.html С уникальностью не ниже 90% по Etxt Антиплагиату
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать (рерайт) 30 новостей по тематике ВКонтакте
Блог на Wordpress
- Объем новости ~1000 символов без пробелов
- Оценка по главреду 8+
- Уникальность по тект.ру 90%+
- Картинка
Цена: 1500руб
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