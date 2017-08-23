30 новостей по тематие ВКонтакте

Добрый день! Необходимо написать 7 небольших текстов размером 2300- 2500 тыс. символов без проблелов на такие темы: 1. Электробайки для взрослых 2. Электробайки для детей 3. Электробайки для малышей 4. Электробайки для города 5. Электробайки для малышей 6. Электробайки Off ROAD 7. Электробайки Экстрим Нужно, чтобы завтра до 15.00 ...