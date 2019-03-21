Список ответчиков в районных судах

Здравствуйте дорогие профессионалы. Мне нужно составить список ответчиков юридических лиц для каждого из судов Москвы и каждого судьи, рассматривающий гражданские дела. Иными словами открываем официальный сайт районных судов Москвы допустим Бабушкинский суд, далее вкладка "поиск по судебным делам" интересуют только гражданские дела, значит во вкладке судья ставим судью (Зотова Е.Г.(гр.)), который рассматривает гражданские дела ( ссылку там где перечисляется гражданские и уголовные судьи я предоставлю) Перед вами список судебных дел, во втором столбце истец и ответчик. Мне нужен список ответчиков только юридические лица глубина просмотра один год. Если ответчика два, это значит выбрали по какому-то по одному подсудность и соответственно они не нужны, ответчики не должны повторяться у одного судьи. У второго судьи они могут повторяться. Смысл сводится к тому, чтобы выявить судей, которым распределяют только одних и тех же ответчиков. Допустим банки, страховые компании и так далее. Можно попробовать с (Зотова Елена Геннадьевна (гр.))

В данный момент Меня интересует стоимость работы 1000 знаков без пробелов. Поставил 1000 руб. но эта сумма не за одного судью.

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