Есть текст о компании. 1700 символов. Нужно сделать рерайт этого описания, поднять уникальность. Просьба сразу указывать цену
Тексты - описание компьютерного софта
Нужно писать тексты компьютерной тематики (программы) на продолжительное время.
Оплата 30руб./збп.
Уникальность 80-85%.
Нужно будет выполнить оплачиваемое тестовое задание.
Если вам интересен данный проект, в заявке укажите ваш телеграм.
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