Тексты - описание компьютерного софта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт2 заявки459 просмотров

Нужно писать тексты компьютерной тематики (программы) на продолжительное время.

Оплата 30руб./збп.

Уникальность 80-85%.

Нужно будет выполнить оплачиваемое тестовое задание.

Если вам интересен данный проект, в заявке укажите ваш телеграм.

5 лет назад
badbusiness
Иван 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Хожиакбар
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Камшат
 
21 год
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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