Тексты - описание компьютерного софта

Оригинальная статья: https://pokrasymavto.ru/kak-proverit-kachestvo-pokraski-avtomobilya/ Её надо переписать, делая уникальной ( не ниже 100% уникальности по текст.ру) При этом статья должна быть написала для людей т.е хорошо, легко читаться, используйте короткие предложения и переходные слова. Должна ...