Нужны тексты (50000 знаков)

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя, готового выполнить большой объем работы. Задача предельно простая и даже интересная. Темы: ПП, кулинария, искусство, спорт, путешествия.

Общий объем на старте - 50 тысяч знаков. Один текст - до 2500 сбп.

Если все будет хорошо, с удовольствием отдам одному исполнителю весь объем.

Требования минимальны:

1. Логика изложения.

2. Базовая структура: заголовки, списки.

3. Уникальность по сервису text.ru - в идеале 100%, но не принципиально, можно меньше.

4. Грамотный рерайт допускается. Вообще отлично, если Вы сможете писать в своей манере, легко, непринужденно. Пожалуйста, без копирайтерских клише "позволяет получить/сделать и т. д., в современном мире, все знают, ни для кого не секрет". Давайте уважать читателя. Разве Вам хотелось бы читать такой текст?)

5. Соблюдение сроков, которые Вы сами обозначите. Это не работа "на вчера", поэтому все обсудим, договоримся.

Оплата: 40 руб/1000 зн.

Бюджет пока таков, предложения с более высокой ценой, к сожалению, рассмотреть не могу.

Жду Ваших откликов!