Нужен грамотный человек для рерайта нескольких новостных текстов. Оплата 25 рублей за 1000 симв бп на ЯД.
Нужны тексты (50000 знаков)
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя, готового выполнить большой объем работы. Задача предельно простая и даже интересная. Темы: ПП, кулинария, искусство, спорт, путешествия.
Общий объем на старте - 50 тысяч знаков. Один текст - до 2500 сбп.
Если все будет хорошо, с удовольствием отдам одному исполнителю весь объем.
Требования минимальны:
1. Логика изложения.
2. Базовая структура: заголовки, списки.
3. Уникальность по сервису text.ru - в идеале 100%, но не принципиально, можно меньше.
4. Грамотный рерайт допускается. Вообще отлично, если Вы сможете писать в своей манере, легко, непринужденно. Пожалуйста, без копирайтерских клише "позволяет получить/сделать и т. д., в современном мире, все знают, ни для кого не секрет". Давайте уважать читателя. Разве Вам хотелось бы читать такой текст?)
5. Соблюдение сроков, которые Вы сами обозначите. Это не работа "на вчера", поэтому все обсудим, договоримся.
Оплата: 40 руб/1000 зн.
Бюджет пока таков, предложения с более высокой ценой, к сожалению, рассмотреть не могу.
Жду Ваших откликов!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг26 заявокЗакрыт5 лет назад
Повысить оригинальность статьи 7стр до 70% по антиплагиат Вуз методом рерайтаРерайтинг35 заявокЗакрыт5 лет назад
Оригинальная статья: https://pokrasymavto.ru/kak-proverit-kachestvo-pokraski-avtomobilya/ Её надо переписать, делая уникальной ( не ниже 100% уникальности по текст.ру) При этом статья должна быть написала для людей т.е хорошо, легко читаться, используйте короткие предложения и переходные слова. Должна ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно найти интересную информацию и написать интересный текст о знаменитостях!Рерайтинг44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Написать описание к каждому товару (товары разные). 1 товар ~ 1000 симв\бп, уникальность от 90%, текст должен хорошо читаться, + даем небольшой план. Пример для продуктов питания: 1) о ...Рерайтинг28 заявокЗакрыт5 лет назад
Оставить положительный отзыв об обучении в онлайн-школе "CLASS" в обсуждениях трех групп: Математика - https://vk.com/board187963416 Биология - https://vk.com/board187962785 Химия - https://vk.com/board47419014Рерайтинг43 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $3
Добрый день, Уважаемые копирайтеры! Ищу человека для выполнения разовой работы: необходимо написать статью-рерайт на тему: Emergency tree removal near me. Объем статьи 2500 збп. Рерайт уникальный - от 85% ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать статьи на техническую тематику. Цену предлагайте свою. Символов от 2000 (в каждой статье) Уникальность 100% Все подробности в Лс Цена не больше 200 рублей за 1000 зн. Скажу ...Рерайтинг23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Объем: 5000 збп (текст) Уникальность: 100% Вода: менее 15% (текст ру) Заспамленность: 50-55% (текст ру) Цена: 80р за 1000 збп Ключи: Бабаев (15), Азад Бабаев (8), нефть (10), ...Рерайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен рерайтер, который разбирается или сможет разобраться в теме электроизмерительного оборудования - продажа прецизионных мультиметров, корреляторов, этл, спектроанализаторов и т.п., легко ориентируется в терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад