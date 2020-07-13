Описания к товарам (рерайт)

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Закрыт28 заявок538 просмотров

Написать описание к каждому товару (товары разные).

1 товар ~ 1000 симв\бп, уникальность от 90%, текст должен хорошо читаться, + даем небольшой план.

Пример для продуктов питания: 1) о производителе 2) внешний вид\упаковка, вкус 3) состав 4) условия хранения.

Пожалуйста пишите СРАЗУ:

 - цену за 1000 смв\бп, 

- количество символов в день.

"Пустые" заявки без цены и смв\день не рассматриваем!

5 лет назад
AnastaciaSm
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