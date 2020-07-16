Сделать рерайтинг статьи.

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Закрыт13 заявок873 просмотра

Оригинальная статья: https://pokrasymavto.ru/kak-proverit-kachestvo-pokraski-avtomobilya/

Её надо переписать, делая уникальной ( не ниже 100%  уникальности по текст.ру)

При этом статья должна быть написала для людей т.е хорошо, легко читаться, используйте короткие предложения и переходные слова. Должна быть конкретной и понятной. Минимум воды. Заголовки, подзаголовки, списки. 

Используйте дополнительный материал отсюда https://avtosovetchik.com/kak-proverit-kachestvo-pokraski-avtomobilya-posle-remonta/

Оплата 25 руб за 1000 знаков.

5 лет назад
guest_1594921490496
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