Сделать рерайтинг статьи.

Оригинальная статья: https://pokrasymavto.ru/kak-proverit-kachestvo-pokraski-avtomobilya/

Её надо переписать, делая уникальной ( не ниже 100% уникальности по текст.ру)

При этом статья должна быть написала для людей т.е хорошо, легко читаться, используйте короткие предложения и переходные слова. Должна быть конкретной и понятной. Минимум воды. Заголовки, подзаголовки, списки.

Используйте дополнительный материал отсюда https://avtosovetchik.com/kak-proverit-kachestvo-pokraski-avtomobilya-posle-remonta/

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