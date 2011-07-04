Анонимайзер соц. сетей

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо изготовить под ключ сайт (аналог - obhodilka.ru) анонимайзер, для входа в социальные сети в тех местах, где админы прикрыли ходы. + монетизация (смс, эл. кошельки)

12 лет назад
Malis_designer
Александр 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ

    Нужно создать сайт каталог скидок. Аналог вот этого сайта Skidka.me. По функционалу точная копия!

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание b2b сайта для оптових клиентов

    На основе существующего магазина на Престашом нужно создать сайт для в2в клиентов 1. Обясняю почему на основе существующего магазина: в магазине уже внесени все товари, все цени в том числе и оптовие, просто он не подходит ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт информционно-развлекательного интернет-СМИ

    Ищу разработчика (или команду). Функционал, как и дизайн, сайта близок к lookatme.ru. Должен быть выполнен на оригинальной (самописной) CMS + интернет-магазин. Точное ТЗ на стадии утверждения. В заявках ожидаю увидеть ориентировочную стоимость выполнения работы и ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт

    Мне нужен сайт похожий на bacistore.ru. у меня товар будет таокй же как и на bacistore.ru есть несколько функций которые необходимо будет добавить. мне нужна будет функция просмотр видео под каждой фото, как на 3sekreta.ru Цены и ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта обмена электронных вылют

    Сайт нужно создать полностью с нуля, обмениваться будут только электронные валюты, никаких наворотов и автоматических обменов делать нужно, все максимально просто и понятно, приветствуются предложения мастеров.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог сайта

    Добрый день ! Нужен подобный сайт tfile.ru со всеми функциями + парсер торрентов + дизайн ! От Вас цены отдельно за все Ваши услуги . С ув.Серёга

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт курсов + партнерская программа

    Необходим проект, можно на любом движке, можно самописный, на Ваше усмотрение, кратенькое ТЗ: 1) Сам сайт состоит из 5-6 листов (разделов): новости, описания курсов, описания фирмы, контакты, акции, просчеты, отзывы. 2) Форма регистрации ученика (его аккаунт внутри, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Натянуть сайт на NetCat

    Натянуть сайт на NetCat ТЗ здесь: zalil.ru/31369626 Макеты готовы и свёрстаны. Бюджет 8000 рублей Оплата по факту, либо по этапам. Пишем в icq:1194314

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад