Нужен сайт на Drupal

Нужно создать сайт каталог скидок. Аналог вот этого сайта Skidka.me. По функционалу точная копия!
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Нужно сделать сервис Викторин.
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