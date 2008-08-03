Нужна доска объявлений под ключ. Нужна доска объявлений под ключ. Все предложения присылайте в личку или на почту.
Написать 2 скрипта
Необходимо написать 2 скрипта рейтинга сайтов. Скрипт должен иметь систему управления сайтом, базу данных.
Подробно все изложено в ТЗ.
Прежде чем писать внимательно ознакомьтесь с техническим заданием.
От вас:
Цена
Срок выполнения
Ваши сделанные проекты.
Жду предложений на e-mail: [email protected]
Выбранный исполнитель
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