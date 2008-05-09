Сделать дизайн для сайта http://www.srebenkom.ru/ . 17:50:03: Мы работаем по такой схеме, что предлагается один макет, после чего мы его с Вами обсуждаем, бывает что клиент утверждает сразу, бывает что ...
Сайт Интернет Казино
Требуется изготовить под ключ сайт он-лайн казино с flash-играми
1. БлэкДжэк (Blackjack)
2. Рулетка(Roulette)
3. Бинго(Bingo)
4. Покер(Poker)
5. Игровые автоматы (однорукий бандит)
6. Кости(Craps)
7. Флеш Игры(FlashGames - "fight club")
Возможность играть в демо-режиме и на реальные деньги. Многоязычное.
Удобная админ панель:
Полная статистика по играм: время и дата игры,ставка,выйгрыш и т.д, по платежам и выплатам. Возможность подключать новые игры самостоятельно. Получать уведомления на email о событиях в казино: новый игрок,пополнение счета и т.д. Возможность настраивать процент выйгрышей. Партнерская программа.
Предложения в форме - стоимость дизайна, стоимость системы управления, стоимость каждой игры, полная стоимость, срок.
Заявки фрилансеров
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