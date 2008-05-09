Создание сайта знакомств

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок238 просмотров

Требуется создать сайт знакомств на лицензионном недорогом функциональном русскоязычном движке с бесплатным поднятием анкет наверх, но с некоторыми платными услугами (подарки и т.д.)

Жду конкретные предложения и примерную цену (с движком и без)

17 лет назад
MIFA1988
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для маленьких детей

    $350

    Сделать дизайн для сайта http://www.srebenkom.ru/ . 17:50:03: Мы работаем по такой схеме, что предлагается один макет, после чего мы его с Вами обсуждаем, бывает что клиент утверждает сразу, бывает что ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется создать хороший адалт-форум

    Нужен адалт-форум под ключ - чтобы были забиты разделы и темы - чтобы просто приняться за раскрутку, не дорабатывая ничего. Пишите конкретно с ценой. Бюджет небольшой, так что цену не нужно заламывать :)

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать и прописать в поисковиках сайты-визитки

    Требуется создать и прописать в поисковиках несколько несложных сайтов-визиток различных компаний нашего холдинга. Возможно долгосрочное сотрудничество - постоянный удаленный сотрудник

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется создать сайт игрового портала

    Регистрация пользователей, добавление ими файлов игр, видеофайлов, или ссылок на файлы на сторонних серверах. Рейтинг игр и посетителей. Отключаемая возможность комментариев. Минимально возможная нагрузка на сервер, отсутствие дыр в коде и т.д.. Желательно чтобы ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта знакомств

    Господа, нужен сайт знакомств. Оригинальный или лицензионный или нуленный скрипт - безразлично. Имеются требования по дополнительным функциям: 1. Модификация поиска анкет 2. Включение психологического тестирования 3. Возможность менять ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно создать сайт

    $200

    Необходимо создать сайт на подобе www.ipgold.ru полный финкционал!!! Красивый дизайн, простая аднимка, ввод и выход денег все автоматически (настраиваеться через админ панель) и т.д.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта заданной тематики

    $100

    Требования: 1) Использовать любую CMS на ваш выбор 2) Использовать ХОРОШИЙ ЧУЖОЙ дизайн, не шаблонный(можете содрать с любого сайта) 3) Забить 40 страниц чужого контента заданной тематики 4) Сайт должен содержать ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сделать простой сайт

    Требуеться разработать простой по функционалу сайт,дизайн есть,бюджет 150 долларов,предоплата 30 процентов тз еще раз прикрепил

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад