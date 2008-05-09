Сделать дизайн для сайта http://www.srebenkom.ru/ . 17:50:03: Мы работаем по такой схеме, что предлагается один макет, после чего мы его с Вами обсуждаем, бывает что клиент утверждает сразу, бывает что ...
Создание сайта знакомств
Требуется создать сайт знакомств на лицензионном недорогом функциональном русскоязычном движке с бесплатным поднятием анкет наверх, но с некоторыми платными услугами (подарки и т.д.)
Жду конкретные предложения и примерную цену (с движком и без)
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