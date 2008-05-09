Требуется создать сайт игрового портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок270 просмотров

Регистрация пользователей, добавление ими файлов игр, видеофайлов, или ссылок на файлы на сторонних серверах. Рейтинг игр и посетителей. Отключаемая возможность комментариев. Минимально возможная нагрузка на сервер, отсутствие дыр в коде и т.д.. Желательно чтобы скрипт портала был написан с нуля. Потребуется интеграция таких партнёрских сервисов как игры для мобильных телефонов, сервис знакомств, сервис гороскопов и магазина скачиваемых игр. Желательно дальнейщее ведение проекта.

17 лет назад
gms44
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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