Сайт-визитка строительной фирмы

Нужен сайт визитка для строительной фирмы. Динамическая с удобной цмс.

Возможно создание нескольких модулей посложее за дополнительную плату.

Интересует только свой код, никаких цмс типа Joomla.

Дизайн+верстка+программирование = 400-500$.

Сроки = чем быстрее тем лучше.

Свои предложения оставляйте здесь, буду рассматривать все, вне зависимости от того, есть у вас портфолио или нет.

ТЗ вышлю после личной переписки.