Сайт-визитка строительной фирмы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки367 просмотров

Нужен сайт визитка для строительной фирмы. Динамическая с удобной цмс.

Возможно создание нескольких модулей посложее за дополнительную плату.

Интересует только свой код, никаких цмс типа Joomla.

Дизайн+верстка+программирование = 400-500$.

Сроки = чем быстрее тем лучше.

Свои предложения оставляйте здесь, буду рассматривать все, вне зависимости от того, есть у вас портфолио или нет.

ТЗ вышлю после личной переписки.

Joomla
17 лет назад
Resizing
Андрей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Ridge
Павел 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Ridge
Павел 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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