Портал, форум, чат

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Закрыт5 заявок216 просмотров

Портал с новостями и календарём событий, галлерея фотографий, форум (всё это Invision) + чат chat.php.spb.ru = всё это с ЕДИНОЙ регистрацией и полями профиля пользователя (!!!).

ВАЖНО! Пользователь регистрируется на портале, форуме или чате, заполняет все поля (пол, дата рождения и прочие) и с этим же логинов входит и в чат и на форум. Оставаясь авторизированным. Тоесть нужна полная интеграция Invision и chat.php.spb.ru

К чату пару модулей типа фото в анкету, права за время, календарь дней рождения и тд и тп... Всё должно работать во всех популярный браузерах.

Пишите цену, можно ли это осуществить. я плачу аванс и приступаем. Я атестованый webmoney.

Пишите примерные цены (от и до) только чтоб не получилось что скажете (к примеру) 5000, а надо платить 8000... Лучше сразу отпишите цену, учитывая краткое описание. тз приложу.

Будем договариваться и приступать к работе. Простой "квадратный" дизайн всего проекта... в одних тонах

17 лет назад
serg36
Сергей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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