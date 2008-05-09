Нужна доска объявлений под ключ. Нужна доска объявлений под ключ. Все предложения присылайте в личку или на почту.
Портал, форум, чат
Портал с новостями и календарём событий, галлерея фотографий, форум (всё это Invision) + чат chat.php.spb.ru = всё это с ЕДИНОЙ регистрацией и полями профиля пользователя (!!!).
ВАЖНО! Пользователь регистрируется на портале, форуме или чате, заполняет все поля (пол, дата рождения и прочие) и с этим же логинов входит и в чат и на форум. Оставаясь авторизированным. Тоесть нужна полная интеграция Invision и chat.php.spb.ru
К чату пару модулей типа фото в анкету, права за время, календарь дней рождения и тд и тп... Всё должно работать во всех популярный браузерах.
Пишите цену, можно ли это осуществить. я плачу аванс и приступаем. Я атестованый webmoney.
Пишите примерные цены (от и до) только чтоб не получилось что скажете (к примеру) 5000, а надо платить 8000... Лучше сразу отпишите цену, учитывая краткое описание. тз приложу.
Будем договариваться и приступать к работе. Простой "квадратный" дизайн всего проекта... в одних тонах
Заявки фрилансеров
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