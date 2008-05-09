Нужна доска объявлений под ключ. Нужна доска объявлений под ключ. Все предложения присылайте в личку или на почту.
Социальная сеть
Интересует социальная сеть, музыкальное комьюнити.
Интересуют:
Есть ли готовые движки, которые можно адаптировать ?
Возможно есть личные Ваши разработки ?
Сколько это может стоить и занять времени ?
Примеры аналогичных сервисов.
Интересуемся с целью работы с коммандой по созданию сети.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $450Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен сайт визитка для строительной фирмы. Динамическая с удобной цмс. Возможно создание нескольких модулей посложее за дополнительную плату. Интересует только свой код, никаких цмс типа Joomla. Дизайн+верстка+программирование = 400-500$. Сроки = ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Портал с новостями и календарём событий, галлерея фотографий, форум (всё это Invision) + чат chat.php.spb.ru = всё это с ЕДИНОЙ регистрацией и полями профиля пользователя (!!!). ВАЖНО! Пользователь регистрируется на портале, форуме ...Закрыт17 лет назад
Создание модулей. Главная, Новости, Опросы, Оборудование и Услуги, Контактная информация, О компании, информационные материалы, Для дилеров ( закрытая информация).Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется изготовить под ключ сайт он-лайн казино с flash-играми 1. БлэкДжэк (Blackjack) 2. Рулетка(Roulette) 3. Бинго(Bingo) 4. Покер(Poker) 5. Игровые автоматы (однорукий бандит) 6. Кости(Craps) 7. Флеш Игры(FlashGames ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется создать сайт знакомств на лицензионном недорогом функциональном русскоязычном движке с бесплатным поднятием анкет наверх, но с некоторыми платными услугами (подарки и т.д.) Жду конкретные предложения и примерную цену (с движком и без)Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен адалт-форум под ключ - чтобы были забиты разделы и темы - чтобы просто приняться за раскрутку, не дорабатывая ничего. Пишите конкретно с ценой. Бюджет небольшой, так что цену не нужно заламывать :)Закрыт17 лет назад
Требуется создать и прописать в поисковиках несколько несложных сайтов-визиток различных компаний нашего холдинга. Возможно долгосрочное сотрудничество - постоянный удаленный сотрудникСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт17 лет назад
Регистрация пользователей, добавление ими файлов игр, видеофайлов, или ссылок на файлы на сторонних серверах. Рейтинг игр и посетителей. Отключаемая возможность комментариев. Минимально возможная нагрузка на сервер, отсутствие дыр в коде и т.д.. Желательно чтобы ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо написать скрипт красочного казино с удобной и полной админ панель!!! Красочным дизайном!!!Закрыт17 лет назад