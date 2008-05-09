Нужна доска объявлений под ключ. Нужна доска объявлений под ключ. Все предложения присылайте в личку или на почту.
Создание интернет аукциона
Серьёзный проект (сравним с eBay) с профессиональным подходом. Аналог eBay. Красивый дизайн, удобство и лёгкость в администрировании и т.д., и т.п.
P.S. Разработку доверим только профессионалам.
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