Сайт визитка

Создать одностраничку по оказанию платных услуг. Связь с исполнителем по аудио через ТГ. Полное тз прикладываю в файлах. Просьба писать после полного прочтения тз!)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Валерий, добрый день!
Подскажите, сколько будет стоить создание одностраничного сайта по услуге цинкования металла.
С уважением,
Александр
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