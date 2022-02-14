Требуется опытный специалист по Tilda для доработки лендинга.

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок1068 просмотров
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Требуется опытный специалист по Tilda для доработки лендинга. Сайт собран на 70 - 80%.Работать будем только через безопасную сделку.Срок реализации 2 дня, так как работы там немного.Писать только в том случае, если уверены в себе и готовы работать по безопасной сделке.

Комиссию беру на себя.Прежде чем отвечать, внимательно прочитайте требования и ТЗ которое я предоставлю по запросу.

Tilda
2 года назад
nifigasebe
Сергей 
41 годУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад