Требуется опытный специалист по Tilda для доработки лендинга. Сайт собран на 70 - 80%.Работать будем только через безопасную сделку.Срок реализации 2 дня, так как работы там немного.Писать только в том случае, если уверены в себе и готовы работать по безопасной сделке.

Комиссию беру на себя.Прежде чем отвечать, внимательно прочитайте требования и ТЗ которое я предоставлю по запросу.