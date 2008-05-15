Социальная сеть

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Закрыт9 заявок281 просмотр

Я есть студент. Очень заинтересовался изучением социальных сетей. В силу этого вижу необходимость в собственном сайте. И так приступим:

Нужен аналок вконтакте (по простоте и функционалу). Дополнительно надо привинтить несколько разных шаблонов, что бы в настройке аккаунта пользователь мог выбрать себе свой дизайн. С победителем тендера будем вести постоянное сотрудничество по созданию дополнительных приложений для сайта.

17 лет назад
ValmoSHKA
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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