Социальная сеть

Я есть студент. Очень заинтересовался изучением социальных сетей. В силу этого вижу необходимость в собственном сайте. И так приступим:

Нужен аналок вконтакте (по простоте и функционалу). Дополнительно надо привинтить несколько разных шаблонов, что бы в настройке аккаунта пользователь мог выбрать себе свой дизайн. С победителем тендера будем вести постоянное сотрудничество по созданию дополнительных приложений для сайта.