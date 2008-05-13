Необходимо создать городской портал по типу http://www.e1.ru

Возможно использование любой подходящей CMS.

Ваши предложения(стоимость и сроки) и условия работы(просьба писать подробно) присылайте на [email protected]

Портфолио приветствуется.

Уточнения:

1- е1.ру - это лишь желаемый образец проекта. Необходимо наличие аналогичных разделов. Исполнение на ваше усмотрение.

2- Прогнозируемая посещаемость - от 1 000чел/день. Поэтому желательно использовать готовую CMS

3- Просьба не писать - "необходимо увидеть ТЗ". Присылайте свои варианты исполнения: вариант-цена-срок.

Разумеется, что окончательная стоимость только после утверждения ТЗ.

4- Предложения без приблизительного диапазона цен не рассматриваются.