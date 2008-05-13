Создание сайта для клуба по интересам

Существует клуб по интересам и появилось желание создать для него свой сайт.

Хотелось бы узнать срок и стоимость подобного заказа.

Основные требования таковы:

Регистрация пользователей

Возможность создавать фото коллекции каждым из пользователей (открытой для всех либо закрытой)

Несколько разделов по интересам (к примеру, машины, города и т.д.) с функцией поиска

Возможность создавания своей странцы отдельным участником клуба

Поиск участников по нескольким параметрам

Форум либо возможность оставлять комментарии (первое предпочтительнее) по темам.

Что то наподобие http://www.grandfishing.ru/, но без необходимости flash-аннимации и немного изменённой поисковой фунцией.

Особой графики не требуется, по минимуму, что то вроде приложеного изображения образца, но наличием выше приведённых фунций.