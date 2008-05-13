Требуется создание магазина "под ключ". Некоторые детали ниже: - основа Virtuemart 1.1.0; - необходима функция управления новостями и рассылкой; - RSS; - наличие части сайта для авторизованных юзеров. ...
Создание сайта для клуба по интересам
Существует клуб по интересам и появилось желание создать для него свой сайт.
Хотелось бы узнать срок и стоимость подобного заказа.
Основные требования таковы:
Регистрация пользователей
Возможность создавать фото коллекции каждым из пользователей (открытой для всех либо закрытой)
Несколько разделов по интересам (к примеру, машины, города и т.д.) с функцией поиска
Возможность создавания своей странцы отдельным участником клуба
Поиск участников по нескольким параметрам
Форум либо возможность оставлять комментарии (первое предпочтительнее) по темам.
Что то наподобие http://www.grandfishing.ru/, но без необходимости flash-аннимации и немного изменённой поисковой фунцией.
Особой графики не требуется, по минимуму, что то вроде приложеного изображения образца, но наличием выше приведённых фунций.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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