Создание сайта для клуба по интересам

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок307 просмотров

Существует клуб по интересам и появилось желание создать для него свой сайт.

Хотелось бы узнать срок и стоимость подобного заказа.

Основные требования таковы:

Регистрация пользователей

Возможность создавать фото коллекции каждым из пользователей (открытой для всех либо закрытой)

Несколько разделов по интересам (к примеру, машины, города и т.д.) с функцией поиска

Возможность создавания своей странцы отдельным участником клуба

Поиск участников по нескольким параметрам

Форум либо возможность оставлять комментарии (первое предпочтительнее) по темам.

Что то наподобие http://www.grandfishing.ru/, но без необходимости flash-аннимации и немного изменённой поисковой фунцией.

Особой графики не требуется, по минимуму, что то вроде приложеного изображения образца, но наличием выше приведённых фунций.

17 лет назад
DmNef
51 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

socialist
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
54 отзыва(-3)
17 лет назад
$600
10 дней

Заявки фрилансеров

socialist
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
54 отзыва(-3)
17 лет назад

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