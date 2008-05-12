Разработка портала на CMS Bitrix

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок243 просмотра

Разработка портала на CMS Bitrix.

Требуется отличное знание CMS Bitrix, PHP.

Опыт разработки не менее 10 серьезных сайтов на битриксе.

Возможность привлечения к проекту более одного разработчика.

PHP
17 лет назад
alex_rodionov
Rodionov 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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