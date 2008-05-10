Необходимо написать 2 скрипта рейтинга сайтов. Скрипт должен иметь систему управления сайтом, базу данных. Подробно все изложено в ТЗ. http://high-shop.com/2SCR.rar Прежде чем писать внимательно ознакомьтесь с техническим заданием. ...
Нужно создать почтовик аналог SB-Money
Нужен почтовик с полным спектром как в SB-Money,ОТЛИЧНЕЙШИЙ дизайн и всё тому прочее.
Пишите ваши цены и подробное описание что в нем будет
Выбранный исполнитель
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