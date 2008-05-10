Клон портала TUT.BY

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Закрыт8 заявок212 просмотров

Здравствуйте!

Необходим клон беларусского портала TUT.BY.

Если возможно, то просьба расписать (примерно) цену и время по следующим категориям:

1) Разработка

2) Тестирование

3) Менеджемент

Месторасположения исполнителя не играет роли!

Пишем на .NET 2.0 + MS SQL 2005

SQL
17 лет назад
birds
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

RichBrains
Dinman Max 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$35000
140 дней

Заявки фрилансеров

RichBrains
Dinman Max 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
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