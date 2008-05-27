Клон "одноклассники"

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Завершен3 заявки507 просмотров

Нужен клон портала "Однокласники" - тупо клонировать, единственное исключение, сделать дизайн - чтобы были отличия.

Сайт будет для отдельно взятой страны использоваться + в дальнейшем, дадим тексты на греческом и нужно будет доделать под определенный язык (переводчик наш).

Хотелось бы услышать цену, желательно сроки и обязателньо контакты, ввиде: ICQ and Skype

17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$100
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

SpyLive
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
17 лет назад

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