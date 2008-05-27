Необходимо написать 2 скрипта рейтинга сайтов. Скрипт должен иметь систему управления сайтом, базу данных. Подробно все изложено в ТЗ. http://high-shop.com/2SCR.rar Прежде чем писать внимательно ознакомьтесь с техническим заданием. ...
Клон "одноклассники"
Нужен клон портала "Однокласники" - тупо клонировать, единственное исключение, сделать дизайн - чтобы были отличия.
Сайт будет для отдельно взятой страны использоваться + в дальнейшем, дадим тексты на греческом и нужно будет доделать под определенный язык (переводчик наш).
Хотелось бы услышать цену, желательно сроки и обязателньо контакты, ввиде: ICQ and Skype
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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