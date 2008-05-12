Необходимо написать 2 скрипта рейтинга сайтов. Скрипт должен иметь систему управления сайтом, базу данных. Подробно все изложено в ТЗ. http://high-shop.com/2SCR.rar Прежде чем писать внимательно ознакомьтесь с техническим заданием. ...
Написание доски объявлений
Необходимо создание доски объявлений - програмный фугкционал + менимальный html css дизайн.
Интересует стоимость ПОЛНОГО аналога http://baza.farpost.ru/ с использованием шаблонизатора каждой типовой странички.
Зарегистрируйтесь - потестите доску в течените нескольких дней, обратите внимание на поднятие/выделение/прикрепление объявлений, пополнение баланса через СМС и вебмани.
Просьба изучить ресурс самостоятельно и огласить сумму. Сроки - не жмут, обговорим.
Тех. задание обязательно будет составлено.
Оплата через БС и/или заключение виртуального договора.
Заявки фрилансеров
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