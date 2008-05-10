Website учебному центру

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок403 просмотра

Привет!

Необходимо разработать сайт для учебного центра. Главная цель - удобство.

Пожалуйста, обязательно указывайте время и цену!!!

Примером может служить www.myfreedom.by.

Необходимо все как там, кроме дизайна. Дизайн необходимо тоже разработать.

Естественно и полую панель управления сайтом тоже.

Будьте внимательны! Полностью изучите сайт и только потом дайте оценку!!!

Спасибо за вашу оценку!

17 лет назад
birds
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

RichBrains
Dinman Max 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$1400
21 день

Заявки фрилансеров

RichBrains
Dinman Max 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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