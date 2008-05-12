Портал корпорации

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Закрыт14 заявок309 просмотров

Необходимо разработать портал корпорации. СРОЧНО !

Инструменты совместной работы:

создание единого места для распространения и управления командной информацией, такой как календари, задачи, списки;

совместная работа с документами: создание, согласование, контроль версий;

размещение оперативной информации: предупреждения, оповещения, обсуждений и опросов;

обеспечение эффективных коммуникаций команды;

доступ к рабочим областям непосредственно из приложений Microsoft Office (таких как Word и Excel) и через веб-браузер;

обеспечение безопасности.

Управление корпоративной информацией:

совместная работа над документами;

блоги и wiki (базы знаний);

поддержка RSS;

обсуждения;

управление проектами;

контакты, календари, задания;

служба корпоративного поиска;

Персонализация портала.

Бизнес анализ:

централизованное и визуально богатое представление важной бизнес-информации;

Возможность распространять данные;

Интерактивное взаимодействие с таблицами Excel через веб-обозреватель;

Интеграция бизнес-данных.

Подробное ТЗ по запросу.

17 лет назад
XLDiB
Павел 
43 года
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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