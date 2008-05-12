Необходимо написать 2 скрипта рейтинга сайтов. Скрипт должен иметь систему управления сайтом, базу данных. Подробно все изложено в ТЗ. http://high-shop.com/2SCR.rar Прежде чем писать внимательно ознакомьтесь с техническим заданием. ...
Портал корпорации
Необходимо разработать портал корпорации. СРОЧНО !
Инструменты совместной работы:
создание единого места для распространения и управления командной информацией, такой как календари, задачи, списки;
совместная работа с документами: создание, согласование, контроль версий;
размещение оперативной информации: предупреждения, оповещения, обсуждений и опросов;
обеспечение эффективных коммуникаций команды;
доступ к рабочим областям непосредственно из приложений Microsoft Office (таких как Word и Excel) и через веб-браузер;
обеспечение безопасности.
Управление корпоративной информацией:
совместная работа над документами;
блоги и wiki (базы знаний);
поддержка RSS;
обсуждения;
управление проектами;
контакты, календари, задания;
служба корпоративного поиска;
Персонализация портала.
Бизнес анализ:
централизованное и визуально богатое представление важной бизнес-информации;
Возможность распространять данные;
Интерактивное взаимодействие с таблицами Excel через веб-обозреватель;
Интеграция бизнес-данных.
Подробное ТЗ по запросу.
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