Необходимо написать 2 скрипта рейтинга сайтов. Скрипт должен иметь систему управления сайтом, базу данных. Подробно все изложено в ТЗ. http://high-shop.com/2SCR.rar Прежде чем писать внимательно ознакомьтесь с техническим заданием. ...
Срочно нужно сделать сайт
Очень срочно.
Цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо разработать портал корпорации. СРОЧНО ! Инструменты совместной работы: создание единого места для распространения и управления командной информацией, такой как календари, задачи, списки; совместная работа с документами: создание, ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
Интересует клон портала "Однокласники" Реальные сроки и цены?Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен шаблон интернет-магазина под wordpress. Пожелания такие - средний дизайн - корзина не нужна - два сайтбара Вообщем рассмотрю любые варианты. Заплачу 1.500 руб примерно через ЯД ...Завершен17 лет назад
Необходимо создание доски объявлений - програмный фугкционал + менимальный html css дизайн. Интересует стоимость ПОЛНОГО аналога http://baza.farpost.ru/ с использованием шаблонизатора каждой типовой странички. Зарегистрируйтесь - потестите доску в течените нескольких дней, обратите внимание ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен почтовик с полным спектром как в SB-Money,ОТЛИЧНЕЙШИЙ дизайн и всё тому прочее. Пишите ваши цены и подробное описание что в нем будетЗакрыт17 лет назад
Привет! Необходимо разработать сайт для учебного центра. Главная цель - удобство. Пожалуйста, обязательно указывайте время и цену!!! Примером может служить www.myfreedom.by. Необходимо все как ...Закрыт17 лет назад
- $15000
Приветствую! Необходимо сделать интернет магазин. Магазин сравним с ebay. Лишь без пару функций, но много дополнительных. Проект будем делать в 3 этапа. Обязательное использование: ASP.NET, C#, MS SQL, ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Необходим клон беларусского портала TUT.BY. Если возможно, то просьба расписать (примерно) цену и время по следующим категориям: 1) Разработка 2) Тестирование 3) Менеджемент ...Закрыт17 лет назад
Нужен клон портала "Однокласники" - тупо клонировать, единственное исключение, сделать дизайн - чтобы были отличия. Сайт будет для отдельно взятой страны использоваться + в дальнейшем, дадим тексты на греческом и нужно будет доделать ...Завершен17 лет назад