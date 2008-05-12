Требуется создание магазина "под ключ"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт34 заявки515 просмотров

Требуется создание магазина "под ключ". Некоторые детали ниже:

- основа Virtuemart 1.1.0;

- необходима функция управления новостями и рассылкой;

- RSS;

- наличие части сайта для авторизованных юзеров.

Сразу пишите стартовый бюджет. Т/з будет в привате.

17 лет назад
jserge
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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