Простой сайт

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Завершен19 заявок357 просмотров

Требуеться создать простой сайт,дизайн есть,тз прилагаеться,разработка на CMS Joomla.Бюджет 200 долларов,указывайте сроки

17 лет назад
nikolai2008
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
29 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$200
7 дней
Отличный специалист, все сделано на высшем уровне. В дальнейшим буду обращаться только к Саше. Всем рекомендую!
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Заявки фрилансеров

sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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