Требуется создание магазина "под ключ". Некоторые детали ниже: - основа Virtuemart 1.1.0; - необходима функция управления новостями и рассылкой; - RSS; - наличие части сайта для авторизованных юзеров. ...
Простой сайт
Требуеться создать простой сайт,дизайн есть,тз прилагаеться,разработка на CMS Joomla.Бюджет 200 долларов,указывайте сроки
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