Необходимо создать презентационный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок271 просмотр

Дизайн, подбор иллюстраций.

Перевод текста на несколько языков.

Верстка.

Главное дизайн. Примерный объем 5 страниц.

[email protected]

17 лет назад
apolos
Alex 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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