Скрипт купли-продажи ссылок

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Закрыт12 заявок268 просмотров

Нужен скрипт купли продажи ссылок (рекламный брокер) с такими же функциями как у sape.ru Дизайн обговаривается отдельно.

17 лет назад
bolik2
Tol 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад
$1500
Взяв предоплату 700$ данный человек исчез.

Заявки фрилансеров

XciteDeveloper
Саядян 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
13 отзывов(-2)
17 лет назад