Сервис заказа печати фотографий через Интернет

Нужно сделать веб-сервис для заказа печати фото через интернет.

Личный кабинет для пользователя и администратора.

Возможности пользователя:

Закачивать фотографии на сервис.

Выбирать нужные фотографии и отправлять на печать, при этом указывая способы оплаты и доставки: Вебмани, Я.Д или наличными, выбирать доставку курьером или забрать в фотоцентре.

Возможности администратора:

Изменять балансы пользователей.

Смотреть и скачивать поступившие заказы.

Менять статус заказов, новый, в процессе обработки, в процессе доставки.

Возможности сервиса:

Фотогалерея с разделами, при закачке на сайт пользователь мог установить пароль на просмотр фотографий.

При закачивании на сервер фотографии автоматически сжимались до нужного размера.

Возможность комментирования фотографий.

При отправке фотографий, фото переносились в специальную папку с числом и далее под под папкам с логинами пользователей.

Возможность автоматического пополнения баланса по средствам Вебмани и ЯД.

Бюджет проекта пока не утвержден, сайт будет иметь не масштабный характер, а локальный на один городок.

Пишите в своих предложениях сроки исполнения и вашу стоимость, наличие отзывов приветствуется.