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Сервис заказа печати фотографий через Интернет
Нужно сделать веб-сервис для заказа печати фото через интернет.
Личный кабинет для пользователя и администратора.
Возможности пользователя:
Закачивать фотографии на сервис.
Выбирать нужные фотографии и отправлять на печать, при этом указывая способы оплаты и доставки: Вебмани, Я.Д или наличными, выбирать доставку курьером или забрать в фотоцентре.
Возможности администратора:
Изменять балансы пользователей.
Смотреть и скачивать поступившие заказы.
Менять статус заказов, новый, в процессе обработки, в процессе доставки.
Возможности сервиса:
Фотогалерея с разделами, при закачке на сайт пользователь мог установить пароль на просмотр фотографий.
При закачивании на сервер фотографии автоматически сжимались до нужного размера.
Возможность комментирования фотографий.
При отправке фотографий, фото переносились в специальную папку с числом и далее под под папкам с логинами пользователей.
Возможность автоматического пополнения баланса по средствам Вебмани и ЯД.
Бюджет проекта пока не утвержден, сайт будет иметь не масштабный характер, а локальный на один городок.
Пишите в своих предложениях сроки исполнения и вашу стоимость, наличие отзывов приветствуется.
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