Сайт для тестирования

$830
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Завершен3 заявки349 просмотров

Приватный проект для raznomir

17 лет назад
Leana
Лина 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

raznomir
Дмитрий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад
$830
30 дней
Проект выполнен, как всегда, на отлично.
Очередной общий проект. Ответственно рекомендую для сотрудничества - прекрасный заказчик !

Заявки фрилансеров

raznomir
Дмитрий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад

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