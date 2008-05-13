Поддержка и развитие портала (для web-студий)

Для поддержки и развития портала требуется компания технический партнер:

Требования: опыт работы компании не менее 2х лет, наличие рекомендаций, портфолио с реализацией крупных проектов. Наличие штатных PHP программистов – не менее 3х. Наличие собственных верстальщиков, WEB дизайнеров. Обязательным условием является наличие толкового менеджера контролирующего процесс и гарантирующего сроки и качество работы.

Ваши знания: Язык программирования/транслятор – PHP версии 5.2.x + Zend Engine v2.2.0 + Zend Optimizer v3

Технологии AJAX используется библиотека xAjax версии 0.5

База данных MySQL версии 5.

Ваши предложения и расценки присылать на е-почту: [email protected]