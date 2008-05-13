Создать несколько поисковых фидов на основе моего

$120
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Закрыт1 заявка80 просмотров

Создать несколько поисковых фидов на основе моего

надо три штуки фидов разного дизайна

на скрипте mfeed ( кто знает)

17 лет назад
Turbotrader
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров