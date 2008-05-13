Нужно сделать веб-сервис для заказа печати фото через интернет. Личный кабинет для пользователя и администратора. Возможности пользователя: Закачивать фотографии на сервис. Выбирать нужные фотографии и отправлять на печать, при этом указывая ...
Создание сайта медицинсокй направленности
Есть Wiki - только что установленный
нужно полностью сделать сайт по метаболическому синдрому на английском языке
цену предложите свою
10 статей
статьи должны быть уникальными
людей не имеющих опыта - просьба не беспокоить
Заявки фрилансеров
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