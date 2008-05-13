Сайт под ключ

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок355 просмотров

Привет!

Есть свёрстанный дизайн трёх страниц портала-ревью сайтов.

Требуется:

1. Установить на мой англоязычный хост http://www.hostgator.com/shared.shtml, систему управления сайтом bitrix;

2. Установить ревью на этот движок;

3. Настроить и отладить.

4. Консультировать какое то время по работе данной CMS

Рекомендации портофолио приветствуются.

Если бюджет не устраивает пишите свою сумму.

Бюджет 400$

[email protected]

17 лет назад
hansai
Сергей 
57 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров